Verdachte pakketjes naar Clintons, Obama’s en CNN New York

New York City - Bij de woning van Hillary en Bill Clinton in de staat New York is een explosief gevonden. Het zat tussen de post. Dit meldt de New York Times. Ook bij de Obama’s in Washington is door de FBI een explosief aangetroffen, dat meldt Reuters. Daarnaast meldde CNN dat er ook een verdacht pakketje afgeleverd bij het Witte Huis, dit is ontkracht door United States Secret Service. Een breaking news-uitzending van CNN is voortijdig onderbroken nadat er een alarm af ging in het gebouw; er zou ook daar een verdacht pakketje zijn afgeleverd.