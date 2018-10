’Down under’ schoonmaken... de do’s en don’ts

Onlangs kwam het advies van de Britse verpleegster Mary Burke om onze vagina winterklaar te maken en vooral niet uit te laten drogen weer ter sprake. Ik zie het al voor me op de redactie, iedereen met een schaaltje water op de kast om de luchtvochtigheid op peil te houden.

Nee hoor, we hoeven gelukkig helemaal niks te doen, want de vagina heeft een natuurlijk bevochtigingssysteem en een zelfreinigend vermogen. Sterker nog; het schijnt het beste te zijn om je onderkant helemaal niet te wassen!

Het moet zuur blijven

De vagina heeft namelijk - net als de huid - een natuurlijke zuurgraad die bescherming biedt tegen schadelijke invloeden van buitenaf. Deze zuurgraad, oftewel pH-waarde, schommelt tussen de 3,8 en 4,5 en is heel belangrijk om te beschermen tegen ziekteverwekkende kiemen en infecties. Bacteriën kunnen zich namelijk minder goed vermenigvuldigen in een zure omgeving.

Bacteriën die wel onmisbaar zijn in de vagina, zijn de lactobacillen. Deze bacillen produceren melkzuur, dat weer bijdraagt aan de zuurgraad van de vagina. Zo sprak ik ooit met Karin Bos, gynaecoloog bij het CWZ in Nijmegen. Zij vertelde me dat de vaginale flora heel gevoelig is voor verandering van de zuurgraad en vrij snel uit balans kan raken.

Geen gewone zeep

Als je er tóch voor kiest om te wassen, gebruik dan geen gewoon stuk zeep, want daarmee verstoor je de zuurgraad. Gebruik liever een speciale zeep of wasemulsie die is gemaakt van op melk gebaseerde ingrediënten, zoals melkzuur en lactoserum.

Dat soort producten ondersteunen de groei van de goede bacteriën in de vagina en behouden zo de juiste zuurgraad. Natuurlijke zepen op basis van plantaardige oliën zijn vaak ook geschikt.

Minder kans op zwangerschap

Niet alleen wassen kan voor een verandering van de zuurgraad zorgen. Het hebben van gemeenschap doet precies hetzelfde, maar deze verandering wordt vanzelf weer hersteld door de lactobacillen. Zaadcellen kunnen niet goed tegen zeepproducten. Dus als je deze of een vaginale douche gebruikt na de seks, moet je je realiseren dat de kans om zwanger te worden die maand, volgens Bos, met ongeveer dertig procent afneemt.

Voelt je vagina branderig en geïrriteerd? Dan kan dat door tampons of geslachtsgemeenschap komen. Was alleen met warm water en zorg dat je op zo’n moment na het plassen de vagina niet afveegt, maar droogdept. Met de ene hand open je de schaamlippen, terwijl je met de andere hand zachtjes en voorzichtig dept.

Afscheiding

Het afscheiden van slijm uit de baarmoederhals en de vaginale slijmvliezen is heel normaal en heeft te maken met het zelfreinigend vermogen van de vagina. Zo nu en dan kun je ook last hebben van dikke, witte afscheiding. Tijdens de eisprong of vlak voor de menstruatie is de afscheiding dikker dan normaal en heb je er dus meer last van.

Maar het kan ook een teken zijn van een zwangerschap. Het baarmoederslijm is dan dikker en de hoeveelheid slijm is bij een zwangerschap groter. Als de afscheiding brokkelig is en je last hebt van flinke jeuk, dan kan dat duiden op een vaginale schimmelinfectie.

Schimmelinfectie

Weleens last van zo'n infectie? Geen zorgen, je bent niet de enige. Een vaginale schimmelinfectie kun je oplopen door sperma, maar ook door iets simpels als zeep, badzout, badolie of een vieze onderbroek. De kans erop wordt groter wanneer de vaginawand geïrriteerd of beschadigd is.

Een schimmelinfectie voorkom je door geen inlegkruisjes te dragen wanneer je niet ongesteld bent. Vermijd tampons en draag geen strings, nylon ondergoed of panty’s, maar katoenen onderbroekjes. Wanneer je ’s nachts zonder onderbroek slaapt kan het milieu van je vagina zich herstellen. Om jezelf niet steeds opnieuw te besmetten, moet je even aan het veegregeltje blijven denken: Veeg altijd van de vagina richting de billen. Dus van voor naar achteren.