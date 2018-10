Zo ongeveer klonk het geluid van stroom, komend van een metalen staketsel van torenhoge hoogspanningsmasten die ver voorbij de horizon reikten. Ik herinner me dat naargeestige, ietwat onheilspellende gezoem tijdens wandelingen in het weidse polderland op tien minuten lopen van mijn huis.

Het sonore gebrom van hooggespannen elektriciteitsdraden. Toen ik me dat eenmaal realiseerde, ontweek ik onwillekeurig zoveel mogelijk de lijn waarlangs de onnatuurlijke stalen staken in de grond stonden, om het land van spanning te voorzien. Beseffend dat vlak boven je hoofd een stroomsnelweg hangt met transportkabels waar een slordige 380.000 Volt (380 kV) doorheen wordt gejaagd, gaf niet echt een gevoel van optimale ontspanning en onbekommerd van de natuur kunnen genieten.

Niet dat ik er echt bang voor was, maar toch. Ik bedoel, ik had tijdens mijn recreatieloopjes wel mijn haar kunnen verliezen... Niet dan?

Stroom en magnetische velden zijn iets ongrijpbaars. Ze leidden me in mijn jarenlange schrijverij naar mensen die ik lang als paradijsvogels zag. Wezensvreemde types soms die zichzelf buiten de samenleving hadden geplaatst omdat zij zich daarin niet thuis voelden. Ze zeiden overgevoelig voor straling te zijn en probeerden zich daarvan volledig af te zonderen.

Bekijk ook: Procedureel gekrakeel

Zo had iemand een schuilkelder in zijn tuin gegraven en leefde daarin al maanden achtereen. Een ander had haar huis van binnen volledig afgeplakt met zilverpapier en -folie en waande zich in die extreme omstandigheden veiliger. Zelfs de kleding die deze vrouw droeg was zelf gefabriceerd – van folie en plastic. Om overmatige transpiratie tegen te gaan die daarvan het gevolg was, droeg zij bij wijze van onderkleding een combinatie van krantenpapier en linnen.

Ik mocht haar bezoeken, als ik maar geen smartphone bij me had en de wifi buiten de deur hield. Mijn tas met mobiele telefoon heb ik maar in de achtertuin neergezet, afgedekt met wat gebladerte.

Een mailtje van het ’Kennisplatform Magnetische Straling’ wees me nog eens op een publicatie van de Gezondheidsraad van april dit jaar. Over al langer bestaande aanwijzingen dat kinderen die in de buurt van hoogspanningslijnen wonen, een hogere kans hebben om leukemie te krijgen dan andere kinderen. „Mogelijk heeft dat te maken met magnetische velden die de lijnen opwekken, zegt de raad. Uit een analyse van nu beschikbare onderzoeksgegevens concludeert zij dat niet is bewezen dat magnetische velden de oorzaak zijn, „maar dat er wel aanwijzingen zijn voor een oorzakelijk verband”.

Ook stelt de Gezondheidsraad, opvallend genoeg, dat „een voorzorgbeleid rondom hoogspanningslijnen nodig blijft”.

Een uitspraak die energie tot nadenken geeft.

Bekijk ook: Een onvergetelijk treinreisje

Mail r.steenhorst@telegraaf.nl

Twitter @ReneSteenhorst