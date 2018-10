OM: Vier jaar cel en boete voor ’ouwe viezerik’ in rolstoel

Voor het eerst werd de oude perverseling in 1986 voor een zedenmisdrijf veroordeeld en daarna in 2002 voor het laatst. Sinds 2008 verbleef hij geregeld in Zuidoost-Azië en ’verdween’ hij van de radar. Vanwege zijn zedenverleden stond hij wel al langer gesignaleerd als sekstoerist.

Bij een controle in mei van het voorgaande jaar viel hij door de mand op Schiphol, omdat er op zijn computers allerlei pornovideo’s en -foto’s stonden. Sindsdien zit hij in voorarrest. Ook vond de zedenrecherche digitale zoekopdrachten naar seksueel getint beeldmateriaal. In haast alle gevallen stonden daar kinderen op.

’Gevoelig type’

De man werd dinsdagmiddag per rolstoel de rechtszaal in Zwolle binnengereden. Tijdens de zitting moest hij geregeld naar het toilet en greep hij vaak naar een inhalator tegen zijn benauwdheid. Volgens hemzelf is hij een gevoelig type dat bijvoorbeeld snel gaat huilen bij het zien van een zielige film.

Tegenover de rechters ontkende hij de meeste aanklachten. Toch wist de verdachte zich veel details nog wel te herinneren, bijvoorbeeld hoe hij aan de borsten van een toen nog maar 14-jarig meisje zoog. Hiervan zijn foto’s in zijn privécollectie aangetroffen. Volgens hemzelf werd hij door haar uitgedaagd, nadat ze gedoucht had. Zij beweert daarentegen dat hij haar beloofd heeft een nieuw huis voor haar te bouwen en goed voor d’r familie te willen zorgen. Omdat ze dit geloofde, zouden ze ook het bed hebben gedeeld.

De zeventiger wordt er bovendien van verdacht in het bezit te zijn geweest van zeer expliciet foto-en videomateriaal waarbij mensen seks hebben met dieren. Hij zou twee jonge meiden ertoe aan hebben gezet zelf om een hond zover te trainen dat deze ’op commando’ allerlei seksdaden bij hen uitvoerden, zo liet de officier van justitie weten.

Niet alle slachtoffers getraceerd

Opmerkelijk is dat het OM niet alle slachtoffers heeft weten te traceren. Volgens de zaaksofficier komt dit doordat velen in die landen geen paspoort en bankrekening hebben. In vier gevallen is het wel gelukt en hebben zij, als het aan justitie ligt, elk recht op een schadevergoeding van 2000 euro. „Deze slachtoffers moet recht worden gedaan en er moet worden voorkomen dat verdachte opnieuw in de fout gaat.”

Vanwege de ernst van de aantijgingen, wilde het OM eigenlijk TBS met dwangverpleging opleggen. Maar omdat de verdachte vanwege zijn hoge leeftijd vermoedelijk geen baat heeft bij dergelijke gedragstherapie en er een grote kans op herhaling is, werd de maximale proeftijd (tien jaar) tegen hem geëist. Daarnaast krijgt hij een boete van 15.000 euro opgelegd voor de misselijkmakende gedragingen tegen „weerloze kinderen” uit ’verdachte landen’.