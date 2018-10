OM: Vier jaar cel en boete voor sekstoerist (77)

De man werd voor het eerst in 1986 voor een zedenmisdrijf veroordeeld en in 2002 voor het laatst. Sinds 2008 verbleef hij geregeld in Zuidoost-Azië en ’verdween’ hij van de radar. Vanwege zijn zedenverleden stond hij wel al langer gesignaleerd als sekstoerist.

Bij een controle in mei van het voorgaande jaar viel hij door de mand op Schiphol, omdat er op zijn computers allerlei pornovideo’s en -foto’s stonden. Sindsdien zit hij in voorarrest. Ook vond de zedenrecherche digitale zoekopdrachten naar seksueel getint beeldmateriaal. In haast alle gevallen stonden daar kinderen op.

De man werd dinsdagmiddag per rolstoel de rechtszaal in Zwolle binnengereden.

Tijdens de zitting moest hij geregeld naar het toilet en greep hij vaak naar een inhalator tegen zijn benauwdheid. Volgens hemzelf is hij een gevoelig type dat bijvoorbeeld snel gaat huilen bij het zien van een zielige film. Hij ontkende de meeste aanklachten.