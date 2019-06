Omwonenden klaar met herrie festivals Biddinghuizen

In de nieuwe vergunning die de gemeente Dronten heeft afgegeven staat onder andere aan welke geluidsnormen festivals als Defqon, Lowlands en Opwekking moeten voldoen. De maximale geluidsgrens is hoger dan in de oude vergunning. Dat is de drie gemeenten tegen het zere been, want ze proberen al jaren om de geluidshinder juist omlaag te krijgen. „Als de wind richting de Veluwe staat is er soms geen normaal gesprek te voeren”, zegt de Nunspeetse wethouder Jaap Groothuis (SGP).

Defqon krijgt vanaf volgend jaar een dag extra en Lowlands mag elke dag een uur langer doorgaan, want volgens Dronten valt de overlast enorm mee. Nunspeet, Elburg en Oldebroek zeggen juist dat de herrie nu al tot de vroege ochtenduren duurt.

Defqon.1 begint vrijdag en duurt tot en met zondag. Zowel de Noord-Veluwe als Dronten laten geluidsmetingen doen.