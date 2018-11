Uitslag Stelling: ’De wil ontbreekt gewoon’

Sociale diensten moeten alles op alles zetten om deze fraude te achterhalen, vindt 85 procent van de respondenten. Zij denken dat veel uitkeringsgerechtigden met een niet-Nederlandse achtergrond een huis hebben in hun moederland.

Volgens een schatting van het particuliere Bureau Buitenland, dat in opdracht van uitkeringsinstanties bezit in het buitenland opspoort, bezit 20 tot 30 procent van de Turkse bijstandstrekkers een woning in het moederland. De meeste stemmers vinden dit een reële schatting.

Menig respondent zegt te weten dat met name Turken en Marokkanen huisjes hebben in hun geboorteland. Een van hen schrijft: „In de jaren zeventig stuurden ze geld hiervoor naar huis. Met het idee daar nog terug te komen. Ze gingen alleen niet.”

Driekwart denkt dat de sociale diensten het opsporen van dit bezit te ingewikkeld vinden, maar vindt dat geen reden om het niet te doen. „Als Nederlander die dertig jaar krom heeft moeten liggen voor zijn eigen huis, werkloos raakt en dat huis moet opeten, vind ik het niet meer dan billijk dat mensen met een huis in het buitenland dat ook moeten doen”, reageert iemand. Een andere respondent vindt: „Het gaat om rechtsgelijkheid. Opsporen werkt preventief en is dus een investering in de toekomst.”

Slechts een kleine 20 procent kan zich voorstellen dat uitkeringsgerechtigden het bezit van een huisje in hun geboortedorp helemaal niet als fraude zien. „Het is vrij makkelijk om dit bezit te laten verdwijnen door het op naam te zetten van ouders of kinderen. Ik heb dertig jaar samengewerkt met Turken en Marokkanen, zij zien dat echt niet als fraude”, vertelt een deelnemer. Een andere stemmer: „Als fraudeurs zeggen dat ze niet wisten dat het niet mocht, betekent dat alleen maar dat de sociale dienst er nooit naar heeft gevraagd.”

Een meerderheid van 61 procent vindt het een goed principe dat bijstandstrekkers geen eigen woning mogen bezitten. „Elke bijstandsaanvraag moet gecontroleerd worden op bezit. De bijstand is een vangnet voor iedereen die echt geen andere keuze heeft. Het is geen financiering van bezit.”

Bijna iedereen vindt dat Nederland actiever de samenwerking moet zoeken met de landen waar veel woningbezit is van uitkeringsgerechtigden met een niet-Nederlandse achtergrond. Daarnaast denkt bijna 70 procent dat de sociale diensten expertise missen om dit bezit op te sporen. Een aantal respondenten oppert de bewijslast om te keren ofwel: iemand die aanspraak maakt op een uitkering, moet aantonen dat hij géén huis heeft. „Je zal zien hoe snel de juiste informatie boven water komt”.

Een meerderheid vindt het opsporen van buitenlandse bijstandsfraude belangrijk maar meent wel dat bestrijding van binnenlandse fraude prioriteit moet hebben. Velen vinden echter wel dat de sociale diensten veel strenger zijn met het handhaven van de regels in Nederland. „O wee, als je in Nederland een formuliertje verkeerd invult, een keer niet solliciteert of blijkbaar samenwoont. Dan ben je wel meteen je uitkering kwijt.”