’Eén autosticker voor alle milieuzones in EU’

STRAATSBURG - Het Europees Parlement wil onderzoeken of er een uniforme Europese autosticker kan komen voor toegang tot milieuzones in steden. Dat zou een einde kunnen maken aan de huidige wirwar aan toegangseisen voor schone voertuigen in Europese stedelijke milieuzones. Alleen auto’s die voldoen aan de strengste Europese uitstootnormen krijgen het zogenaamde Ultra Low Emission Vehicle label.