’Homeopatisch effectief alternatief voor vaccineren? DAT IS ER NIET, HET ZIJN LEUGENS!

Ze claimen nogal wat, deze natuurgeneeskundigen. Zo stellen ze onder meer dat als je wilt voorkomen dat je kind de bof, de mazelen, kinkhoest of een andere infectieziekte krijgt, zij over een methode beschikken die een aantoonbaar net zo goede bescherming geeft als vaccinaties, alleen van dus zonder de schadelijke gevolgen van vaccins. Let wel; schadelijke gevolgen die er dus niet zijn!

AUTISME

Want uiteraard werd er ook in De Monitor weer gesproken over autisme. Teun was op bezoek bij Jean Christoph Boele van Hensbroek, directeur van Uitgeverij Lemniscaat, die naast kinderboeken ook diverse boeken uitgeeft over de macht van de farmaceutische bedrijven – je weet het vast wel, Big Pharma, waarvan complotdenkers ook vol overtuiging stellen dat ze ons journalisten betalen om over pro-vaccineren te schrijven.

Deze man, deze Boele van Hensbroek, werd - om het plat te stellen - flink klemgeluld door Teun. Het was gewoon gênant, zoals hij daar kul stond te spuien. Zo trok hij de autisme-kaart, iets wat 'anti-vaxxers' blijven doen, ook al is de enige publicatie waarin dat verband ooit naar voren is gekomen teruggetrokken.

De auteur van het stuk (de Britse onderzoeker Wakefield) verloor zijn artsentitel en heeft het stempel 'fraudeur' inmiddels denkbeeldig op zijn voorhoofd staan. Maar dat maakt allemaal niet uit, zijn fraudeleuze stuk uit 1998 wordt anno 2018 nog steeds gepresenteerd als sluitend bewijs. Ongelooflijk.

KIND OVERLEDEN

Verder lachte de uitgeverijdirecteur de gevolgen van kinderziekten als de mazelen en kinkhoest op extreem hautaine wijze weg. Zo erg is dat niet, even de mazelen of kinkhoest krijgen, zo stelde hij. Maar toen kwamen Arne en Sylvie aan het woord.

Twee ouders die recent hun dochtertje, een baby nog, hadden verloren aan kinkhoest. Ze was te jong om te worden ingeënt, raakte besmet en overleed. Boele van Hensbroek zei dat hij er niet mee zou er niet mee zitten als mensen massaal stoppen met vaccineren door zijn boeken. Met andere woorden, deze man zou er niet mee zitten dat er talloze doden zouden vallen, vanwege zijn verknipte denkwijze.

BIZAR

Ik wil jullie ook nog graag even meenemen in de wereld van de meest fanatieke 'anti-vaxxers'. Die posten namelijk op social media de meest bizarre dingen als 'Ik vind het vreemd dat de ouders zo lachen en blij kijken. Ze zijn ook niet met naam te vinden op Facebook.'

Er wordt dus blijkbaar gedacht dat hun verhaal fake is. Of: 'Ik ga mijn gezonde kind niet inenten om zwakkere kinderen te beschermen tegen ziektes.' I rest my case, het is waanzin in de overtreffende trap. De volstrekt onterechte angst voor vaccinaties is groter dan de angst met jouw kind een ander kind te besmetten, met mogelijk dodelijke afloop.

GEVAAR VOOR SAMENLEVING

Deze mensen, deze 'anti-vaxxers' zijn echt een gevaar voor de samenleving. En inmiddels weet ik door alle teksten die ik er al over heb geschreven, dat het vechten tegen de bierkaai is. Mensen geloven nou eenmaal wat ze willen geloven.

Zo zien ze het RIVM als een leugenachtig instituut. En gaat de farmaceutische industrie gaat over lijken voor geld. Denk daar toch eens over na. Een overheid die moedwillig burgers doodt om geld? Hou toch op. Nee, geloof vooral kwakzalvers, die met een paar druppeltjes aperte onzin verkopen.

KEIHARD OPTREDEN

Zij springen erop in, op de angst en verdienen daar goed aan. Teksten op hun websites zijn op zo'n manier opgesteld, dat ze echt niet kunnen, maar toch niet kunnen worden verboden. En als de deur van de spreekkamer dichtgaat en de homeopaat zijn belachelijke verhalen gaat verkondigen, is het helemaal uit het zicht wat daar gebeurt.

De gezondheidsinspectie moet keihard gaan optreden tegen homeopaten die met claims komen die kant noch wal raken. En lieve mensen, toe; zoek de waarheid over vaccineren nou niet bij een homeopaat, bij de Nederlandse Vereniging voor Kritisch Prikken of het doodenge Vaccinvrij.

FLINKE UITBRAAK

Die sites brengen vooral meningen, geen feiten. Of ze brengen fabels gepresenteerd als feiten. Daar wil je je beslissing toch niet op baseren? Net zoals je je mening niet moet baseren op spookverhalen op fora of het verhaal dat de buurvrouw ooit heeft gehoord van iemand die ze in de supermarkt tegenkwam en daar dan weer een zus van.

Zoek het bij je huisarts of de kinderarts. Ik blijf het stellen, ook nu weer: Ik denk dat de enige manier om de waarheid boven tafel te krijgen, eens een flinke uitbraak van een 'onschuldige kinderziekte' is. Maar mijn hart breekt in duizend stukjes als ik aan die verstrekkende gevolgen denk…