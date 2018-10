Eerste initiatieven tegen plastic al genomen

- McDonald’s kondigde in juni aan om per 2019 met een alternatief te komen voor de plastic rietjes in frisdranken. Welke oplossing dat wordt, is nog onbekend. Vorige maand startte de hamburgerketen in Groot-Brittannië met papieren rietjes.

- Supermarktketen Jumbo startte deze zomer met een gelaserd etiket op enkele biologische groenten. Plastic verpakkingsmateriaal is daarmee overbodig.

- IKEA stopt vanaf 2020 met het gebruik van plastic wegwerpartikelen, zoals rietjes, borden, bekers en tasjes.

- Lidl stopt eind volgend jaar met de verkoop van plastic wegwerpproducten, zoals rietjes, bekers en wattenstaafjes. Ze worden vervangen door alternatieven van papier of bamboe.

- Starbucks doet vanaf 2020 wereldwijd plastic rietjes in de ban. Naar eigen zeggen gebruikt de koffieketen een miljard rietjes per jaar.

- Unilever heeft beloofd dat in 2025 al zijn plastic volledig herbruikbaar of biologisch afbreekbaar is.

Organisaties uit de evenementenindustrie en fabrikanten committeerden zich aan een afspraak om binnen drie jaar minimaal de helft van alle plastic wegwerpartikelen op festivals en evenementen te vervangen. Dat gebeurt onder de werktitel Plastic Promise. Deelnemers zijn onder andere ID&T, AB InBev, Amsterdam Dance Event, Coca-Cola, Grolsch en Heineken.