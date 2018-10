Koning relativeert band met Saoedi’s

Met de Britse koninklijke familie zijn de banden hecht, maakt hij des te meer duidelijk. Koningin Máxima vertelde dat ze een paar afleveringen van The Crown heeft gezien, maar vindt dat de echte koningin Elizabeth op veel punten verschilt van de in de televisieserie geportretteerde versie.

Over de commotie in de Tweede Kamer rond de afsluiting van Kroondomein Het Loo, mede vanwege jachtactiviteiten van de Koninklijke Familie, wilde de koning niets kwijt. Hij zei dat de discussie in Tweede Kamer gevoerd wordt en daar moet blijven.

Last van verhuisstress heeft hij nog niet, ook al zei hij vorige week op bezoek in Utrecht midden in een verhuizing te zitten. De overstap van de Eikenhorst naar Paleis Huis ten Bosch is evenwel aanstaande. De prinsessen Amalia, Alexia en Ariane zijn het al eens over de kamerverdeling. Ze hebben alle drie meegedacht over de inrichting en de kleuren, zei hun vader.