Provincie: verdwijnen ziekenhuis Lelystad levensbedreigend

In een verklaring wijzen de provincie en de gemeenten erop dat Flevoland een uitgestrekt gebied is en dat het halen van de wettelijke aanrijtijden van ambulances nu al lastig is. „Met het wegvallen van het ziekenhuis en hiermee de acute zorg, wordt dit nog moeilijker en kan dit leiden tot levensbedreigende situaties”, aldus de verklaring.

Verder stellen de provincie en de gemeenten dat in Lelystad veel mensen wonen die een verhoogde aanspraak doen op zorg en niet heel daadkrachtig zijn. „Een deel is niet in het bezit van een auto en kan ook de vervoerskosten naar andere ziekenhuizen, voor bijvoorbeeld het bezoeken van een ziek kind, niet betalen.”

Burgemeester Ina Adema van Lelystad is inmiddels in gesprek met minister Bruno Bruins (Medische Zorg) over het dreigende faillissement van het ziekenhuis in haar stad. Dat zei ze woensdag tijdens een raadsvergadering over de kwestie, aldus haar woordvoerder.

’Druk uitoefenen’

„Ze is in overleg geweest met de minister en er komen nog gesprekken”, zei de woordvoerder. Ook is ze in overleg met Kamerleden en zorgverzekeraars. „We kunnen niets doen. Alleen druk uitoefenen om te proberen om dit een halt toe te roepen. We weten niet waar het naar toe gaat.”

