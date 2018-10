’We are Here’ moet uit kapitaal grachtenpand

Wanneer de asielkrakers moeten vertrekken, wordt niet bekend gemaakt. De deadline wordt bepaald in overleg met de politie en de gemeente. Een woordvoerder van burgemeester Halsema houdt de kaken stijf op elkaar. Verwacht wordt dat de krakers vrijwillig vertrekken. Waar zij naartoe gaan is onduidelijk.

De eigenaar van het pand deed na de kraak aangifte, vertelde hij eerder aan De Telegraaf. Binnen acht weken na de aangifte moet het gebouw zijn ontruimd. De eigenaar was gisteren niet bereikbaar voor commentaar. Hoewel de groep weinig overlast veroorzaakte, zijn buren blij dat actie moet worden beëindigd, vertelt een buurvrouw.

De krakersgroep is een vrouwenafdeling van het collectief We Are Here. Bij de kraak bestond de vrouwengroep uit zestien dames, onder meer afkomstig uit Somalië, Eritrea en Ethiopië. Ze zijn uitgeprocedeerd maar hopen alsnog op een verblijfsvergunning. Of alle zestien krakers nog steeds in het pand zitten, is onduidelijk.

We are Here trekt al jaren krakend door Amsterdam. In april brak de groep tientallen sociale huurwoningen in de Rudolf Dieselstraat open. De schade liep in de tonnen.