Hollandse boeken voor de Chinezen

Alles lezen over Van Gogh, maar dan in het Nederlands. Docent Yanjing Chen neemt het voortouw. Ⓒ Eigen foto

SHANGHAI - In de Chinese stad Shanghai wordt volgende week de eerste Nederlandse bibliotheek geopend. Dat gebeurt op de enige middelbare school waar het vak Nederlands wordt gegeven: Cauyang no2. Docent aldaar Yanjing Chen – ’noem mij maar Casper’ – studeerde in 2009 in Rotterdam en koos voor onze moedertaal vanwege zijn liefde voor fietsen.