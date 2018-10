Overvallers komen later terug op advies van winkelier

De zes overvallers stapten afgelopen weekend rond het middaguur de winkel binnen. Op dat moment waren er geen andere klanten aanwezig, zo meldt het Nieuwsblad. Ondanks dat twee daders hun trui omhoog trokken om hun wapens te tonen, was uitbater Didier niet echt onder de indruk. „Je pleegt toch geen overval om 15.00 uur in de namiddag. Dat is hetzelfde als om 5 uur ’s ochtends een krantenwinkel overvallen. Rond 18.30 uur moet je me overvallen. Dan kun je gemakkelijk 1.000 euro buitmaken, of zelfs meer”, sprak de winkelier op de jongeren in.

Zij gaven hem gelijk en besloten te vertrekken. Hierop lichtte de eigenaar van de winkel de politie in. Agenten waren ervan overtuigd dat de overvallers niet zo stom zouden zijn om terug te keren.

De politie bleek ongelijk te hebben en de bende kwam ’s avonds toch opdagen. Nog voor de overvallers geld uit de kassa wisten te halen, waren de agenten ter plaatse.

Vijf overvallers gingen er vandoor, maar werden later toch ingesloten. Een zesde dader wist de politie meteen te overmeesteren. Onder hen was ook een minderjarige aanwezig.