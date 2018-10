Slotervaart zegt poli-afspraken en operaties af

Patiënt Bart Schuuring wachtte maanden op een nekhernia-operatie. Hij werd op 5 oktober gebeld dat de operatie van 18 oktober in het Slotervaart met een week werd uitgesteld. „En toen kwam het nieuws van het dreigende faillissement eroverheen. Ik ben net gebeld dat mijn operatie van de 25e helemaal niet doorgaat”, vertelt de 51-jarige inwoner uit Lelystad.

Zorgverzekeraar Zilveren Kruis dient te bemiddelen, maar Schuuring kwam erachter dat het in de praktijk betekent dat hij terug moet naar zijn huisarts. „Ik wil nu bij Haaglanden in Den Haag onder het mes. Daar zijn de wachttijden het kortst. Ik had verwacht dat Zilveren Kruis dat voor mij zou regelen. Maar dat kan blijkbaar niet.”

De zorgverzekeraar legt uit dat het met handen en voeten gebonden is aan regels. Zo mag het niet beschikken over het medisch dossier van een verzekerde. Deze kunnen alleen met toestemming van de patiënt uitgewisseld worden tussen ziekenhuizen. Het Elektronish Patiënten Dossier is ook nog geen algemeen goed. Een woordvoerder van Zilveren Kruis: „Onze bemiddeling draait vooral om het advies aan patiënten waar zij zo snel mogelijk geholpen kunnen worden.”

Uit interne bronnen blijken eveneens meerdere lopende afspraken met patiënten op de poli’s van het Slotervaart afgebeld te zijn. Tevens heeft het ziekenhuis besloten geen nieuwe patiënten meer op te nemen.

De Amsterdamse politiek laat het er niet bij zitten. De SP maakt zich zorgen om het feit dat patiënten door de dreigende sluiting van het Slotervaart hun behandeling moeten staken en hun vaste behandelaar kwijtraken. „Het is te gek voor woorden dat een goed lopend ziekenhuis in een wijk waar mensen het niet breed hebben door een besluit van verzekeraars de das om wordt gedaan. De patiënten en de honderden werknemers mogen niet de speelbal worden van commerciële belangen in de zorg. Wij bepleiten daarom komende dagen bij de minister van VWS en de wethouder zorg in Amsterdam om het behoud van het Slotervaart”, aldus Cobie Groenendijk van de SP.

Donderdag vindt er in het Slotervaart-ziekenhuis een bijeenkomst voor het personeel plaats.