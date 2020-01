Jongeren takelen basketballer (24) toe op veldje Utrecht: ’Blijvend blind’

De zware mishandeling vond dinsdagmiddag 17 december 2019 plaats op een basketbalveldje aan het Tolsteegplantsoen. De politie zoekt getuigen.

De jongeman speelde de bewuste middag basketbal op het veldje toen hij rond 16.00 uur uitgedaagd werd door een groep jongens op een bankje. Ze pakten de bal van hem af en gaven de twintiger ervan langs. „Daarna gingen ze er op scooters en fietsen vandoor richting station Vaartsche Rijn. Een getuige belde direct de politie. Het slachtoffer is met ernstig oogletsel naar het ziekenhuis gebracht. Hij zal aan één oog blind blijven door deze mishandeling”, aldus de politie.

Signalement

Het gaat om een groep van acht jongeren van naar schatting tussen de 16 en 20 jaar oud. Zes van hen hebben volgens de politie een lichtgetinte huidskleur, twee jongens zijn blank en twee jongens zijn opvallend dikker. „Eén van hen heeft een blanke huidskleur, bruin haar, een dik gezicht en droeg een blauwe jas.”

Eén van de jongens was geheel in het zwart gekleed. Ook had een jongen een taser bij zich, hij heeft een pukkelig gezicht. Het is niet duidelijk of de taser tegen het slachtoffer is ingezet.

Weet u meer? Mail naar [email protected] of app onze whatsapp tiplijn. Of zet ons nummer in je telefoon: +31 613650952