Ruim 1000 kilo cocaïne in fruitconcentraat

In een diepvriescontainer geladen met bevroren fruitconcentraat werd een partij van 1000 kilo aangetroffen. De lading was afkomstig uit Peru en kwam de Rotterdamse haven binnen met een schip vanuit Colombia. De vaten waren bestemd voor een bedrijf in Rotterdam. Het bedrijf heeft volgens de Douane niets te maken met de smokkel.

Vervolgens werd nog 18 kilo cocaïne aangetroffen in de luiken van een container afkomstig uit Colombia. De verdovende middelen zijn inmiddels vernietigd.