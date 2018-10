Poetin dreigt met raketten

Poetin waarschuwt dat dit de consequentie zal zijn als de Amerikaanse president Trump zijn voornemen doorzet om het kernwapenverdrag INF op te zeggen. Dat verdrag uit 1987 verbiedt tot nu toe de ontwikkeling, productie en plaatsing van middellandse afstandraketten.

,,Als de VS zich terugtrekken, dan is de belangrijkste vraag wat er zal gebeuren met deze raketten zodra ze beschikbaar zijn’’, stelde Poetin. ,,Als zij ze aan Europa leveren, dan zullen we dat moeten beantwoorden. Europese landen die toestemmen met plaatsing, als het zover komt, moeten begrijpen dat ze het risico nemen van een tegenaanval.’’

Waagschaal

Poetin stelde niet te begrijpen waarom de Amerikanen de veiligheid van Europa in de waagschaal willen stellen. De Russische president vreest in een nieuwe wapenwedloop verzeild te raken die het continent in de vorige eeuw al zoveel angst inboezemde.

De Amerikaanse nationale veiligheidsadviseur John Bolton bezocht juist de afgelopen dagen het Kremlin. De twee spraken af dat Trump en Poetin zich binnenkort in Parijs zullen ontmoeten.