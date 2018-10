Eerste verlof na parachutemoord

2010: Els Clottemans loopt onder begeleiding de rechtszaal uit in het Belgische Tongeren. Ze werd veroordeeld tot dertig jaar cel voor de parachutemoord op haar vriendin en liefdesrivale Els Van Doren. Ⓒ Foto EPA

Gent - De vrouw die werd veroordeeld in de geruchtmakende zaak van de parachutemoord is voor het eerst enkele uren op verlof geweest. De Vlaamse Els Clottemans, inmiddels 33, werd in 2010 tot een celstraf van dertig jaar veroordeeld.