Kamerleden: aarzelend woningbeleid zorgt nu voor slachtoffers

Twee ’economische daklozen’ vertellen in De Telegraaf over de schrijnende situaties die zich inmiddels voordoen in ons land. ,,Ik wil dat mensen hun ogen openen en beseffen dat iedereen dit kan overkomen”, zegt de 25-jarige Chanel. Hulporganisaties bevestigen het toenemende probleem.

Kamerleden van links tot rechts concluderen dat woningzoekenden slachtoffer zijn geworden van jarenlang aarzelend woonbeleid. Daardoor zitten zelfs starters die een baan hebben nu regelmatig met de gebakken peren. Politici beseffen dat het vijf voor twaalf is.

Vrijblijvend

PvdA-Kamerlid Nijboer ziet dat huurders ellenlang op wachtlijsten staan of torenhoge huren moeten betalen. ,,Er is woningnood, starters komen er bijna niet tussen doordat beleggers onze steden overnemen.’’ De woonagenda waarmee minister Ollongren (Binnenlandse Zaken) probeert het tekort op de woningmarkt aan te vullen is volgens sommige Kamerleden veel te vrijblijvend. ,,De woningproductie ligt achter. Ondertussen zitten we met een minister die veel overlegt en vergadert, maar weinig doet’’, zegt PVV-Kamerlid Kops.

VVD, D66 en CDA willen voor woningzoekenden die in de daklozenopvang belanden, noodwoningen laten plaatsen. ,,Voor de korte termijn, want dit is echt een ongewenste situatie’’, zegt CDA’er Ronnes.

De coalitiepartijen weten ook dat het hoog tijd is voor actie. D66-Kamerlid Van Eijs - partijgenoot van Ollongren - vindt dat er de afgelopen tien jaar veel te weinig woningen zijn gebouwd. Ook VVD’er Koerhuis ziet bouwen als belangrijkste oplossing. Hij vindt het schrijnend dat huizenjagers in de daklozenopvang belanden. ,,Hier moeten we echt wat aan doen.’’

Het streefaantal van 75.000 nieuwe woningen per jaar, om zo de nood te bestrijden, wordt dit jaar weer niet gehaald. Dat lukt wél vanaf 2020 is de inschatting van Ollongren, volgens haar woordvoerder.