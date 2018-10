Opheffing stichting door dalende diefstalcijfers voertuigen

„We zijn ten onder gegaan aan ons eigen succes zou je kunnen zeggen”, zegt directeur Titus Visser. „Jaar na jaar daalden de diefstalcijfers en ook dit jaar zet die trend zich voort. Ook nu hebben we in vergelijking met de eerste helft van 2017 alweer te maken met een afname van 14% tot 3.643 diefstallen van motorvoertuigen.”

Niet meer nodig

Betere beveiliging, preventie en opsporing van gestolen voertuigen werpen hun vruchten af. Visser: „Dat is waar we al die jaren voor hebben gestreden. Maar nu is het punt aangebroken om te zeggen dat wij niet meer nodig zijn. Alles wat we redelijkerwijs kunnen doen is inmiddels gebeurd.”

AVc werd in 1997 opgericht om het gigantische autodiefstalprobleem bij de horens te vatten. Een kleine 28.000 personenwagens en 34.000 motorvoertuigen in totaal werden er toen gestolen. Tien partijen, waaronder de politie, Openbaar Ministerie, Justitie en Veiligheid, Verbond van Verzekeraars, Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW), Bovag en RAI Vereniging sloegen de handen ineen om de strijd aan te gaan met autocriminelen.

"Men gaat weer terug naar af"

Guus Wesselink was de eerste directeur. „De gezamenlijke aanpak was juist de kracht van dit initiatief. Alle kennis en informatie delen om het criminelen zo moeilijk mogelijk te maken. Daar slaagden we in en mede daarom daalden de diefstalcijfers jaar na jaar. Maar nu AVc per 1 januari 2019 wordt opgeheven, gaat men weer terug naar af. Het is weer ieder voor zich. Ik hou daar mijn hart voor vast. Want wie houdt nu de ’helikopterview’ over de problematiek? Nee, wat mij betreft gooi je hiermee het kind met het badwater weg...”

Utopie

Visser zegt dat het denken in een brede aanpak een beetje achterhaald is. „In de voertuigcriminaliteit spelen inmiddels nieuwe problemen die een andere aanpak vragen. Denk daarbij aan zaken als identiteitsfraude en het manipuleren van connected cars. We gaan het zien, de cijfers van diefstal worden in ieder geval wel bijgehouden door het Landelijk Informatiecentrum Voertuigcriminaliteit (LIV). Natuurlijk hoop ik dat de daling zich blijft doorzetten en er op een bepaald moment geen voertuigen gestolen worden. Al zal dat een utopie blijven.”