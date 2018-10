Spelfouten geaccepteerd

Rutger Kiezebrink van Genootschap Onze Taal ziet de trend ook. „Er zijn een heleboel mensen die de spelling niet veel uitmaakt. Op sociale media worden berichten snel de wereld in geslingerd. Zonder dat mensen het nog nakijken.”

Op de werkvloer is dat anders, zegt Kiezebrink. Hij vertelt dat spelfouten daar niet worden gewaardeerd. „Sollicitatiebrieven met spelfouten worden aan de kant geschoven en collega’s zijn niet te spreken over e-mails met spelfouten.”

"Toosten of brood roosteren?"

De taalonderzoekers keken hoe woorden geschreven worden door de verschillende schrijfwijzen van een woord in een zoekbalk te zetten en die met elkaar te vergelijken. „Opvallend is dat het woord ’sowieso’ dit jaar 18 procent vaker fout wordt geschreven dan het jaar ervoor”, zegt Linsey Jepma, sociale media-specialist. „Steeds meer mensen schrijven op sociale media het woord als zo-ie-zo, zowiezo of als so-wie-so.”

Opvallend

De onderzoekers vonden nog meer opvallende woorden. Zo blijkt dat steeds meer Nederlanders het woord barbecue schrijven als de Engelse afkorting BBQ. „Het is een moeilijk woord dat wordt vermeden. Het woord ’gestrest’ is ook een probleem. Dit wordt vaker fout dan goed geschreven met dubbel ’s’: gestresst. En dan het woord toosten, over het uitbrengen van een toost. Dat wordt in 55 procent van de gevallen geschreven als toasten, oftewel het roosteren van brood.”

De onderzoekers konden alleen de spelling van een woord onderzoeken. Verkeerde leestekens en dt-fouten zijn moeilijker te vinden, zegt Jepma. „Daarvoor zouden we de context van de hele zin, waarin het woord staat, moeten bekijken.”

Jepma ziet dat foutieve spelling steeds meer geaccepteerd wordt. Zo zijn woorden en termen als ’mond op mondreclame’ in plaats van ’mond-tot-mondreclame’, ’uitprinten’ in plaats van ’printen’ en ’overnieuw’ in plaats van ’opnieuw’ inmiddels opgenomen in het Groene Boekje. Terwijl die woorden in het verleden nog als fout golden.