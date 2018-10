Stemmen kopen? 30 euro

De 23-jarige Siciliaan Ismaele La Vardera was vorig jaar kandidaat voor het burgemeesterschap van de Siciliaanse hoofdstad Palermo namens de Lega. Het werd geen groot succes; hij kreeg slechts 2,7 procent van de stemmen. Maar La Vardera deed tijdens zijn verkiezingscampagne, die werd gesteund door de huidige vicepremier Matteo Salvini, iets opvallends. Hij vond dat er zulke vreemde dingen gebeurden, dat hij besloot in het geheim alles met een camera op te nemen.

De meest opvallende gebeurtenis volgens La Vardera was toen een oud-raadslid hem meenam naar een geheime afspraak met een familielid van een gevangen maffiabaas. In de kelder van een appartement in de beruchte wijk Kalsa in Palermo hoorde hij. „We kunnen jou 300 stemmen in deze wijk geven, maar daarvoor moet je aan ieder 30 euro betalen. De mensen hier willen wat te eten hebben. Wij beslissen hier voor wie ze stemmen, anders stemmen ze niet.”

Dubbelrol

Toen duidelijk werd dat La Vardera een dubbelrol speelde, kookten sommige politici van woede. Zo werd La Vardera onder meer aangevallen door een kandidaats-raadslid.

La Vardera liet weten dat hij aanvankelijk echt belangstelling had om burgemeester te worden en dat hij nooit een cent van de Lega of andere partijen heeft ontvangen. Hij maakte de geheime opnames naar eigen zeggen, omdat hij dingen zag die het daglicht niet konden verdragen.