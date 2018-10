FBI waarschuwde al voor extreem rechts geweld

Ook andere democratische politici en financier van democratische campagnes George Soros waren het mikpunt van verdachte pakketjes. De redactie van tv-zender CNN in New York werd ontruimd na de de vondst van een bombrief, die was gericht aan voormalig CIA-directeur John Brennan. Deze vroegere spionnenbaas staat bekend om zijn harde kritiek op de huidige president.

De postterreur vindt plaats twee weken voor de belangrijke verkiezingen voor het Huis van Afgevaardigden en de Senaat. De sfeer rond die stembusgang was al gespannen door de toenemende polarisatie in de Verenigde Staten waarbij beide kampen, zowel democraten als republikeinen, elkaar demoniseren.

Brievenbus

De eerste van de bompakketjes werd maandag bezorgd bij het huis van miljardair Soros ten noorden van New York. Een medewerker vond de staafbom van circa vijftien centimeter in de brievenbus en gooide het voorwerp vervolgens in de bosjes van de villa in Bedford. Daar bracht de politie het later tot ontploffing.

Het zou gaan om gele enveloppen met explosief poeder met daaraan vast een pijp met explosieven. Ook ex justitieminister Eric Holden was doelwit. Als afzender op tenminste één envelop staat Debbie Wasserman Schultz. Zij is de voormalige voorzitter van de democratische partij.

President Trump kwam met een harde veroordeling van de ,,verachtelijke daden”. ,,Ik ben boos en ontdaan”, stelde hij. Ook riep hij Amerikanen op om zich te verenigen. ,,Politiek geweld heeft geen plaats in dit land.’’ Burgemeester Bill de Blasio van New York sprak ook van een ,,terreurdaad” maar constateerde tevens: ,,Er is veel haat in de lucht.”

Politiediensten richten zich onder meer op het achterhalen van de koeriers die de pakjes bij Soros en CNN zouden hebben achtergelaten. Over daders of motief is nog niets bekend. Maar de eerste verdenking gaat uit naar extreem-rechtse groepen. Vorig jaar waarschuwden de FBI en het ministerie Homeland Security al voor dreigende terreuracties door racistische rechtse extremisten.

Superieur

Vroegere splintergroepen van blanken, die zich superieur achten, en neo-nazi’s lijken steeds meer samen te werken. Bovendien waren zij, aldus de FBI, tussen 2000 en 2016 al verantwoordelijk voor 49 moorden en 26 andere aanslagen.

Sinds de vorige campagne voor de presidentsverkiezingen, waarbij Trump tekeer ging tegen de in zijn ogen ’linkse CNN’, is de sfeer tussen beide politieke stromingen flink verhard. Trumps opstelling ten opzichte van migranten is één splijtzwam, maar het duidelijkst kwam die gespletenheid naar boven tijdens de benoeming van opperrechter Brett Kavanaugh.

Na een demonstratie van rechtse extremisten vorig jaar in Charlottesville weigerde Trump de racistische groepen rechtstreeks te veroordelen. Nancy Pelosi en Chuck Schumer, democratische leiders op Capitol Hill, stellen Trump daarom deels verantwoordelijk voor de nieuwe terreur. ,,Keer op keer heeft hij fysiek geweld goedgepraat en Amerikanen verdeeld met zijn woorden en acties.”