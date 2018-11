Knieval Halsema om schandalige WOB-afhandeling

De hoogste ambtenaar van de stad probeerde in april deze krant met een kluitje in het riet te sturen, door het verzoek (op grond van de Wet Openbaarheid van Bestuur, WOB) in zijn geheel af te wijzen. Dat deed hij op eigen houtje, samen met een jurist van de veiligheidsafdeling.

Opspraak om liefde

Die afdeling kwam vorig jaar in opspraak door de affaire Saadia Ait-Taleb, de ambtenaar die strafontslag kreeg omdat ze opdrachten verleende aan een jongen op wie ze verliefd was.

Geblunder met WOB-procedures mag niet meer gebeuren, schrijft Halsema nu ze de stukken alsnog vrijgeeft. „Ik betreur het zeer hoe de afhandeling is verlopen.” Ze wil als stelregel invoeren dat ambtenaren voortaan zoveel mogelijk interne documenten uit eigen beweging voor het publiek toegankelijk maken. „Openbaarheid is een recht, geen gunst”, vindt zij.

