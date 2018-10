Bovendien is er nog de onderlinge genegenheid tussen het Britse en het Nederlandse vorstenhuis. Tijdens het traditionele gesprek met de media vertelt Willem-Alexander dat hij al op Buckingham Palace rondliep toen Beatrix nog koningin moest worden.

„De banden zijn zo goed dat we zeer veel plezier met elkaar hebben”, verzekert de koning. „Hartelijk en gezellig.”

Pracht en praal

Bij het persgesprek moeten de vragen van tevoren worden ingeleverd; weigering daarvan levert hoogstwaarschijnlijk een nietszeggend antwoord op van de vorst, wordt gewaarschuwd. Dat het bezoek goed ging, is na alle pracht en praal evenwel duidelijk en behoeft niet veel toelichting van de vorst meer. Wat meer persoonlijke antwoorden wel, maar die worden doorgaans summier verstrekt. De koning zegt nog niet te weten wat er met villa Eikenhorst gaat gebeuren als hij rond de kerst verhuist naar paleis Huis ten Bosch. Wel vertelt hij dat de prinsessen zelf hun kamers mochten inrichten en kleuren mochten kiezen.

"Het ene vorstenhuis is het andere niet"

Koningin Máxima verklapt dat ze wel eens afleveringen van The Crown heeft bekeken, maar dat het personage in de serie nogal verschilt van de echte Elizabeth. Meer wil ze er niet over kwijt.

Gevraagd naar de dood van de Saoedische journalist Khashoggi herhaalt Willem-Alexander het kabinetsstandpunt: „Het is een verschrikkelijke zaak.”

Saoedisch vorstenhuis

Maar dan toch, een voorzichtige hint over wat hij er écht van vindt, als er gevraagd wordt naar de band tussen de Oranjes en het Saoedische vorstenhuis, dat nauw betrokken lijkt bij de moord. „Ik ben één keer op bezoek geweest als staatshoofd voor een rouwbeklag bij het overlijden van een ander staatshoofd”, zegt Willem-Alexander afgemeten. „Voor de rest ben ik nooit in Saoedi-Arabië geweest bij het koningshuis.”

Wie zijn antwoorden mag voorbereiden kan ze zorgvuldig kiezen. In Riyad zullen we de Oranjes niet snel zien. Het ene vorstenhuis is het andere niet.