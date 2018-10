Avontuurlijke kitten reist hele land door met koerier

Het avontuurlijke beestje heeft in één dag bijna heel Nederland gezien. Ⓒ Dierenartsenpraktijk De Meieri

SCHIJNDEL - Zonder dat de koerier het doorhad, is een avontuurlijke kitten op woensdag zijn bezorgauto binnengeglipt en hebben ze samen de werkdag gespendeerd. Hierdoor heeft het beestje in één dag bijna heel Nederland gezien. De grote vraag is nu bij wie het jonge dier hoort.