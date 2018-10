Uitspraak in langslepende zaak van Klaas Otto

Klaas Otto. Ⓒ ANP

BREDA - De rechtbank in Breda doet donderdag uitspraak in de zaak tegen Klaas Otto, de oprichter van motorclub No Surrender. Eind augustus eiste het Openbaar Ministerie een celstraf van tien jaar tegen de Brabander. Hij wordt verdacht van onder meer brandstichting, witwassen, afpersing, mishandeling en bedreiging.