Trump wijst media op ’verantwoordelijkheid’

De president zei echter dat de media ook een verantwoordelijkheid hebben om een beschaafde toon aan te slaan. „Zij moeten stoppen met de eindeloze vijandigheid, de constante negativiteit en de veelal ongegronde aanvallen en verhalen aldus Trump.

Eerder zei de president al in een korte toespraak dat er in de Verenigde Staten geen plaats is voor daden of bedreigingen van politiek geweld van welke aard dan ook. Trump kreeg kritiek van CNN-baas Jeff Zucker, die vindt dat het Witte Huis beter op zijn eigen woorden moet letten. De nieuwszender kreeg ook een pakket met een explosief toegestuurd.