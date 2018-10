’Droogte twee maanden vooruit te voorspellen’

„We kunnen het water in Nederland dan eerder vasthouden en beter verdelen. Bijvoorbeeld door extra water te bergen in polders, het IJsselmeer en hoge gebieden, zodat het niet wegstroomt naar de zee”, zegt hydroloog Niko Wanders van de Universiteit Utrecht. Hij publiceert de bevindingen samen met wetenschappers uit Duitsland, de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk.

Een deel van de schade die Nederland dit jaar heeft geleden vanwege de droogte had met de nieuwe modellen kunnen worden voorkomen, stelt Wanders. „Als boeren in het voorjaar meer water bergen en hun gewassen in de zomer daardoor twee weken minder hoeven te beregenen, scheelt dat veel geld.”