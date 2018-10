Bulgaren voor de rechter voor dood 65-jarige man

Twee van de verdachten, mannen uit Bulgarije, werden in augustus 2017 in Italië aangehouden. De twee worden door het OM van doodslag verdacht. In juni 2017 werd er al een 21-jarige op verzoek van de Nederlandse autoriteiten in Bulgarije aangehouden.

