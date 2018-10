Zuid-Korea vindt lichamen tijdens ontmijning

De gevonden stoffelijke resten zijn vermoedelijk van twee personen. Ook is een naamplaatje aangetroffen van een sergeant genaamd Pak Je-kwon. De autoriteiten gaan DNA afnemen bij zussen van Pak om te kijken of het inderdaad zijn lichaam is dat nu is geborgen. In het gebied liggen vermoedelijk ook nog stoffelijke resten van Franse en Amerikaanse VN-militairen.

Noord- en Zuid-Korea begonnen deze maand aan een gezamenlijke operatie om mijnen weg te halen. Dan kan later gericht worden gezocht naar achtergebleven lichamen. Er wordt geschat dat in de DMZ duizenden lichamen van militairen uit Zuid-Korea zijn achtergebleven, zegt het ministerie van Defensie van dat land.