DIT VIND IK LEUK

Ziek worden op vakantie is al niet leuk, maar ziek worden in het buitenland is nog vervelender. We schakelden EuroCross in en wat hebben die medewerkers goed geholpen! Vanuit het Spaanse ziekenhuis was één telefoontje naar EuroCross genoeg om direct garantiestelling voor de kosten naar het ziekenhuis te mailen om de behandeling te starten. De gerichte hulp, het overleg, de vriendelijkheid en begrip van de Eurocross-medewerkers was precies wat nodig was. Topservice!

Marion Verhoeff, Almere