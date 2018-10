’Sterke toename zzp’ers in de zorg’

Volgens de krant zijn het vooral mensen die het gehad hebben met de werkdruk, de administratieve lasten en de omstandigheden bij hun werkgever. Als zzp’er zijn ze juist steeds meer in trek, aangezien in de zorg sprake is van grote krapte op de arbeidsmarkt. Ze kunnen daardoor hoge tarieven vragen.

De ontwikkeling stelt zorginstellingen voor hoge loonkosten. In 2017 liepen de kosten voor het inhuren van zzp’ers in ziekenhuizen en gehandicaptenzorg met ruim 17 procent op, in de ouderenzorg met 16,4 procent en in de ggz met 11 procent. Ook is het met een slinkend bestand aan vaste medewerkers steeds moeilijker om werkroosters rond te krijgen.

De hoge loonkosten voor de inhuur van zzp’ers als gevolg van een personeelstekort hebben bij het MC Slotervaart in Amsterdam geleid tot de huidige problemen. Dat ziekenhuis heeft samen met vier Flevolandse ziekenhuizen dinsdag uitstel van betaling aangevraagd.

