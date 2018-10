Japanse Nobelprijswinnaar Shimomura overleden

Shimomura won in 2008 samen met Martin Chalfie en Roger Tsien de Nobelprijs voor de Scheikunde. Ⓒ AFP

TOKIO - De Japanse Nobelprijswinnaar en overlevende van de atoombom op Nagasaki Osamu Shimomura is overleden. Dat meldde The New York Times donderdag. De wetenschapper is negentig jaar geworden.