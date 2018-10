Campagne Trump biedt excuses aan voor CNN-mail

Campagneleider Brad Parscale zegt dat het bericht eerder was klaargezet en automatisch is verzonden. „We bieden hier excuses voor aan”, laat hij weten. „We keuren op geen enkele manier geweld goed tegen mensen die voor CNN werken, of tegen wie dan ook.”

De gewraakte mail was ondertekend door Lara Trump, de schoondochter van de president. In de tekst werd verwezen naar een uitspraak van een CNN-journalist die was belaagd door Trump-aanhangers. De verslaggever stelde dat hij op een campagnebijeenkomst van Trump het gevoel kreeg „niet meer in Amerika” te zijn.

„Ik heb breaking news voor CNN. Dat is het echte Amerika dat buiten de liberale bubbel bestaat”, aldus de mail. „Het is tijd dat de media weer worden wakker geschud door het Amerikaanse volk.”