Stel heeft stomende vrijpartij in rijdende auto

Het filmpje kwam ook terecht bij de Guardia Civil, de Spaanse politie, die het stel opspoorde. Zo meldt Nieuwsblad. De auto van het stel was ook gefilmd door een verkeerscamera, dus binnen een mum van tijd, had de politie de man en vrouw in het vizier.

Het koppel blijkt een echtpaar uit Madrid te zijn, dat geen goede verklaring kon geven waarom zij precies hun Dacia hadden uitgekozen om van bil te gaan.

De man en vrouw kunnen niet alleen een zware boete van zo’n 500 euro krijgen, maar ze kunnen ook de cel in vliegen en een rijverbod van maximaal zes jaar krijgen.