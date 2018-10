IJsselmeerziekenhuizen en Slotervaart failliet verklaard

De IJsselmeerziekenhuizen en MC Slotervaart in Amsterdam kregen woensdag uitstel van betaling. Nu volgt het faillissementsbesluit.

In een persbericht maken de IJsselmeerziekenhuizen bekend dat voorlopig alle patiënten hun behandelingen met medische noodzaak nog steeds krijgen. Er wordt in de komende dagen onderzocht hoe dit verder kan.

MC Slotervaart, dat net als MC IJsselmeerziekenhuizen onderdeel uitmaakte van de MC Groep, maakte woensdagavond bekend dat er geen nieuwe patiënten meer worden opgenomen. Dinsdag werd daar al de spoedeisende hulp gesloten.

Afbouw

De curatoren van de IJsselmeerziekenhuizen hebben met de zorgverzekeraars afgesproken dat er geld beschikbaar komt voor een gecontroleerde afbouw van de zorg in de ziekenhuizen en poliklinieken. „Het ziekenhuis wordt dus niet meteen gesloten. Dit brengt rust en garandeert de veiligheid van de zorg voor de patiënten. De curatoren zullen met de medische staf en de zorgverzekeraars een plan voor deze afbouw opstellen.”

Er zal in de komende weken door de ziekenhuisbesturen in de regio, zorgverzekeraars en de curatoren besproken worden welke specialistische zorg behouden moet blijven in Lelystad. Hierbij zal ook gekeken worden naar aanrijtijden voor spoedzorg. Landelijk is afgesproken dat iedereen binnen 45 minuten een spoedeisende hulp moet kunnen bereiken. Als de IJsselmeerziekenhuizen zouden sluiten en patiënten naar Zwolle, Amsterdam of Harderwijk moeten, dan komen patiënten op Urk boven die grens terecht.

Donderdagochtend gingen er geruchten dat er een gegadigde is om de IJsselmeerziekenhuizen over te nemen. Hier wenste de woordvoerder van de ziekenhuizen geen commentaar op te geven.

Bekijk ook: Ziekenhuizen op rand van afgrond