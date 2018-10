Minder jongeren in gesloten jeugdzorg

Ⓒ ANP XTRA

DEN HAAG - Na een toename in de afgelopen jaren is het aantal jongeren in de gesloten jeugdzorg in de eerste helft van dit jaar gedaald. In de eerste zes maanden van dit jaar ging het om 846 jongeren. In dezelfde periode een jaar eerder zaten er 991 in de zogeheten JeugdzorgPlus, de zwaarste vorm van jeugdzorg in een inrichting. Dat blijkt uit cijfers van Jeugdzorg Nederland.