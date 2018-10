Jongen (14) prikt klasgenootjes met gevonden injectienaald

„Mijn zoon vertelde me dat een jongen de naald vond bij een bushalte en vervolgens mensen in hun billen begon te prikken”, zei een vrouw tegen de krant The Sydney Morning Herald. Die bericht dat in totaal acht leerlingen zijn geprikt. De politie vermoedt dat de jonge dader geen kwade opzet had, maar grappig wilde zijn.

De autoriteiten stuurden vier ambulances naar de middelbare school in Plumpton, in de staat Nieuw-Zuid-Wales. Geen van de geprikte jongeren bleek ernstig gewond te zijn geraakt, maar de uitkomst van het bloedonderzoek kan volgens omroep ABC maanden op zich laten wachten.