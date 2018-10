Talitha van Zon ontkent oplichting verzekeraar

Wel klopt het dat zij niet zeven dag per week, acht uur per dag maandenlang een behandeling heeft gevolgd bij rehabilitatiekliniek Promis in het Britse Kent, zoals wel is gedeclareerd. Volgens haar advocaat mr. P.H.A. de Boer was Van Zon wel in behandeling bij de kliniek, maar volgde zij geen gesloten behandeling. „De behandeling bij Promis kan zowel in- als extern. Cliënten kunnen in- en uitreizen. Mijn cliënt zat niet achter gesloten deuren in de kliniek. Ze had de vrijheid om te gaan en staan waar zij wilde. Dat verklaart ook haar creditcarduitgaven en dat zij in die periode is gezien”, vertelde de raadsman tijdens de regiezitting voor de Rotterdamse rechtbank. De zaak werd niet inhoudelijk behandeld. Van Zon, die niet aanwezig was, zou namelijk niet alleen naar Kent zijn gegaan maar ook een behandeling hebben gevolgd bij Promis in Amsterdam.

In een persbericht slaat Van Zon van zich af. Volgens haar advocaat zijn er berichten over gebeurtenissen uit haar verleden gepubliceerd die onjuist, onvolledig of misleidend zijn. „Het is juist dat mevrouw Van Zon in het verleden meerdere malen in opspraak is geraakt vanwege beschuldigingen van derden omtrent vermeende ernstige feiten. De werkelijkheid, waarover de pers niet of nauwelijks berichtte, is anders. De thans weer aangehaalde beschuldiging van mensenhandel is geseponeerd en het beroep tegen deze beslissing is ingetrokken door de klager. De grote financiële claims van een voormalige partner van mevrouw Van Zon, zijn afgewezen en haar uitgebreide tegenvorderingen zijn in twee procedures tegen deze meneer toegewezen. De ook thans weer opgerakelde verhalen over het „kraken” van een woning en over oplichting door een andere voormalige partner van mevrouw Van Zon zijn nooit door deze voor de rechter gebracht. De bewuste persoon heeft daags voordat mevrouw Van Zon haar claims tegen hem voor de rechter had gebracht door deze integraal voldaan”, aldus advocaat De Boer die zich ergert dat zijn cliënt met haar volledige naam en portret wordt afgebeeld en de gebruikelijke terughoudendheid van de pers jegens verdachten in Nederland te laten varen. „Daarbij wordt ten onrecht getracht het beeld van mevrouw Van Zon in voor haar ongunstige wijze op basis van ongefundeerde informatie te kleuren”, aldus de advocaat die verder in het persbericht niet ingaat op de beschuldiging van het OM.

Van Zon (47) ooit covergirl van het mannenblad Playboy, wordt door het Openbaar Ministerie (OM) ervan verdacht dat zij valse facturen heeft ingediend bij haar zorgverzekering. Voor ruim 96.000 euro zou zij hebben gedeclareerd voor peperdure behandelingen in de luxueuze rehabilitatiekliniek. Volgens de facturen zou de Rotterdamse, die in augustus 2011 wereldwijd bekend werd door tijdens de revolutie in Libië uit haar hotelkamer in Tripoli te springen, wel een behandeling van zeven dagen per week, acht uur per dag maandenlang hebben gevolgd. De advocaat probeerde nog verwarring in de rechtszaak te zaaien door te opperen dat Promis misschien onvolledige en onduidelijke facturen heeft opgemaakt.

Kadaffi

De vermeende oplichtingspraktijken zouden hebben plaatsgevonden voordat zij naar het Libische oorlogsgebied op uitnodiging van wijlen Mutassim Kadaffi was afgereisd. Volgens het OM diende zij valse facturen in over de periode tussen 1 juli 2010 en 14 april 2014. De rekeningen aan Promis werden overigens betaald door meerdere ex-vrienden van Talitha, zo werd duidelijk in de rechtbank.

De advocaat mag van de rechters een aantal getuigen horen in deze zaak. Het verzoek om ex-cliënten te horen werd afgewezen. Overigens wees de rechtbank het verzoek van de advocaat af om een getuige te horen die kan verklaren dat zij in Amsterdam is behandeld. „Dat zou bewijs zijn voor het OM omdat zij niet in Kent was. En daar wordt zij juist voor vervolgd”, aldus de rechtbank. Verder bleek dat Van Zon al door een rechtbank is veroordeeld voor problemen met de belasting. Die zaak is nog in hoger beroep onder de rechter en blijft stilliggen zolang deze strafzaak bezig is. Wanneer de rechtszaak inhoudelijk wordt behandeld is nog onduidelijk.