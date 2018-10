’Slimme’ inbreker pizzeria doet zich voor als pizzabakker

Via een gat in het raam wist de man de pizzazaak binnen te komen maar door de inbraak ging het alarm af, waarna de politie in werd geschakeld.

De inbreker begon snel te kneden in een stuk deeg. De agenten die ter plaatse kwamen, deden een poging om van buitenaf contact te krijgen met de ’doodgewone pizzabakker’. „Ik ben aan het werk”, schreeuwde hij tijdens het pizza rollen. Na enig aandringen ging de man op zoek naar een sleutel in het pand. Deze kon hij niet vinden”, schrijft de politie Zaanstreek op Facebook.

Op aandringen van de politie klom de man door het gat in het raam naar buiten, waarna hij een poging deed om er vandoor te gaan. „Hij kwam wel één meter ver”, aldus de politie.

De verdachte is overgebracht naar het politiebureau in Zaandijk.