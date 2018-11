Brief 3: ’Waarom grijpen de Haagse politici nu niet in?’

Er is sprake van mismanagement van het bestuur. Zo was er overcapaciteit van het aantal bedden in het Slotervaart. Bovendien lagen specialisten overhoop met de leiding. Als kleine kinderen. Nu al zijn diverse afdelingen gesloten en moeten patiënten het zelf maar uitzoeken.

Die privatisering van de zorgsector was een besluit van de Haagse politici. Waarom grijpen zij nu niet in om te voorkomen, dat patiënten niet behandeld worden en er levensbedreigende situaties ontstaan ?

E.L. Dobber, Lelystad

Stem op deze brief (of een andere)