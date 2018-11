Brief 2: ’Schril contrast met strooibeleid onze overheid’

Een rampzalig scenario. Hulpbehoevenden moeten afwachten of - en op welke wijze - ze in de desbetreffende regio’s nog op de noodzakelijke behandelingen kunnen rekenen. Werknemers weten nog niet of ze volgende maand nog hun salaris ontvangen.

Deze berichten staan in schril contrast met het al vele jaren durende, lichtzinnige ’strooibeleid’ van onze overheid richting frauderende Turken en overige hier in Nederland verblijvende buitenlanders. Van geldgebrek is hier geen sprake. Opeenvolgende kabinetten hebben ’bezworen’ deze miljoenenzwendel aan te pakken, maar tot op heden is er nauwelijks iets gebeurd.

Henk Mulder, Hasselt

