’Vrouwen zijn bang om alleen achter te blijven’

Ik had er zelf ook last van toen ik begin twintig was, maar ik dacht dat de tijden veranderd waren. Niet dus. Slimme vrouwen, niet onaantrekkelijk, de een 23, de ander 25 jaar, om maar even twee reality-voorbeelden te geven.

SPANNENDE MAN

Laten we de één Jeanine noemen. Ze is die van 23 en heeft een boekhoudopleiding gedaan. Al haar vriendinnen hebben al partners, sommigen zelfs een kind. Bij haar wil het niet echt lukken, tot er een spannende man voorbij komt in het cafe. Hij is getrouwd geweest, heeft al een kind, er is een klein drankprobleem en hij is vijftien jaar ouder. Maar kom op, ze is verliefd en wat kan het schelen.

Haar moeder is iets minder positief, maar het zet Jeanine alleen maar aan nog fanatieker te worden in de relatie. Als ze zwanger van hem blijkt te zijn, is hij nog een paar maanden in de buurt. Daarna verdwijnt hij in het niets, om nooit meer terug te keren.

JAN, DE LOODGIETER

Die van 25, laten we haar Cindy noemen, is een voortreffelijke ict-er. Ook daar; de meeste van haar vriendinnen hebben al vriendjes, zij niet. Dan komt ze Jan tegen, een loodgieter. Jan is aardig, maar kan regelmatig niet meer op zijn benen staan van de drank.

Als tijdens een gesprek bij haar thuis de Tweede Wereldoorlog ter sprake komt, vraagt hij zich hardop af tussen wie en wie die oorlog eigenlijk was. Als je zelf een goede opleiding hebt gehad moeten dan alle signaalbellen gaan rinkelen, maar nee. Voor haar ouders is het alsof ze binnenkort met 130 tegen een muur aan gaat rijden.

WAARSCHUWEN

"Waarom waarschuwen jullie haar niet?" vraag ik de ouders, maar ik weet het antwoord al. Toen ik gewaarschuwd werd indertijd, werd ik ook alleen maar fanatieker. Wat een drama.

Ik spreek een vader met een dochter van 27, die dacht een huisarts te trouwen. Het bleek een drugsdealer te zijn. "En het ergste is," zegt de vader, "ze is daardoor al haar zelfvertrouwen kwijt."

OPLOSSING

Hoe los je dit soort situaties op? Zodra je als buitenstaander wilt helpen, bereik je alleen het tegenovergestelde. Ouders zijn wanhopig, maar er moet toch een manier zijn om deze jonge vrouwen te bereiken?

Cindy gaat intussen lekker door met het voorbereiden van haar huwelijk. Er moeten minstens 100 gasten komen en het gaat zeker 30.000 euro kosten. En haar ouders die het allemaal totaal niet zien zitten, moeten nog betalen ook. Want zijn familie heeft geen geld.