Badmintontalent spant rechtszaak aan tegen bond

De groeibriljant traint wel vijf keer in de week en komt uit voor Jong Oranje. Ze kan ver komen als alles meezit. Maar daarvoor moet ze op een hoog niveau blijven spelen. Haar bondscoach wil dat de Limburgse in de tweede of derde klasse uitkomt. RBC kan haar dat echter niet bieden.

Daarom wil Leonie voor BC Olympia gaan spelen. Maar bij alle overschrijvingen na 1 april geldt dat de oude club officieel toestemming moet geven. Dat is tot dusverre niet gebeurd. En daardoor kan Leonie helemaal geen competitiewedstrijden meer spelen en moet ze zonder toestemming wachten tot volgend jaar september.

Het kort geding dient vanmiddag om 13.30 in de Rechtbank Midden-Nederland.