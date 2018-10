Nieuwe tbc-test voor kinderen

In 2017 stierven wereldwijd 233.000 kinderen van 0 tot 14 jaar; dagelijks 650 kinderen. Tachtig procent daarvan was niet ouder dan 5 jaar. Bijna 96 procent van al deze jonge sterfgevallen had in Afrika, Azië en Centraal Azië, maar ook in het Oostblok, geen toegang tot controle op of behandeling van de ziekte.

Ontlastingtest

De ontlastingtest, ontwikkeld door KNCV-laborante Petra de Haas, is vandaag ’breaking news’ tijdens de voorlaatste dag van de 49e tbc-wereldconferentie in Den Haag met 3500 tbc-experts uit 125 landen. „Met deze test wordt het aanzienlijk makkelijker om jonge kinderen waar ook ter wereld te testen op tuberculose”, stelt de onderzoekster. „Slechts een klein beetje ontlasting van het kind is nodig om te kijken of daarin de tuberkelbacterie zit.”

Naar schatting 7,5 miljoen kinderen en jongeren per jaar raken geïnfecteerd met tbc. Een miljoen van hen ontwikkelde vorig jaar longtuberculose.

De huidige tbc-onderzoekmethoden zijn niet erg kindvriendelijk, stelt De Haas. Daardoor worden veel diagnoses gemist. Ouders met jonge kinderen, vooral in Afrika en Azië, moeten dikwijls enorme afstanden afleggen om met hun kroost bij de dichtstbijzijnde medische hulppost te komen teneinde hen daar op tbc te laten onderzoeken.

Traumatisch

Petra de Haas: „Met een katheterslangetje moet dan vervolgens wat longslijm worden weggezogen. Dat gaat eerst door de neus en de luchtwegen en dan verder naar de longen. Allesbehalve prettig voor het kind dat zich vaak verzet, waardoor het nóg moeilijker gaat en vervolgens soms helemaal niet lukt. Ook traumatisch voor de ouders. Bovendien zijn artsen terughoudend met het aanbieden ervan, juist vanwege deze ’complicaties’. Dan kan er geen diagnose worden gesteld.”

De nieuwe test werd met succes uitgeprobeerd in Ethiopië en op ontlastingsmonsters van 36 kinderen met een vermoedelijke long-tbc in een ziekenhuis te Bandung, Indonesië. Ook kan nu met de testkit worden aangetoond of de tbc-bacterie nog gevoelig is voor de belangrijkste antibiotica.

Een kwart van de wereldbevolking is drager van de tuberkelbacterie, maar niet iedereen wordt ziek. Vijf tot tien procent van de geïnfecteerden ontwikkelt uiteindelijk tuberculose, waarvan 80 procent binnen twee jaar. Deze infectieziekte behoort tot de dodelijkste ter wereld met 4000 sterfgevallen per dag, 10 miljoen zieken in alle leeftijden en 1,6 miljoen doden in 2017. In Nederland is sprake van een lage infectiedruk door tuberculose, het is hier een relatief klein probleem.