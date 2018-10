Beweging wil bruggen bouwen met burgerinspraak

„Den Haag loopt zo achter”, zegt Bert Blase, waarnemend burgemeester van Heerhugowaard en drijvende kracht achter Code Oranje. Ⓒ ANP

DEN HAAG - Meer zeggenschap voor de burger om de tegenstellingen in de samenleving te overwinnen. Dat is in het kort het streven van de nieuwe beweging (die geen partij mag heten) Code Oranje. Dat moet gebeuren via referenda, maar ook door burgers daadwerkelijk invloed te geven op hoe geld wordt besteed en beslissingen worden genomen in Den Haag.