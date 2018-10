Ziekenhuis Spijkenisse krabbelde weer op

Volgens de inspectie was het risico groot dat er iets mis zou gaan vlak na de overname door het Maasstad Ziekenhuis, Ikazia Ziekenhuis en het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis. Dat kwam door de onzekerheid bij het personeel over hun toekomst, onduidelijkheden over taken en verantwoordelijkheden en een verschuiving van welke zorg er wel en niet geboden zou worden in de toekomst. Vanwege deze risico’s hield de inspectie het eerste half jaar na het faillissement intensiever toezicht.

De inspectie oordeelde later dat de medewerkers steeds maximaal gepresteerd hebben, waardoor het ziekenhuis verantwoorde zorg kon blijven leveren.

Na de overname is de instelling overgegaan van een algemeen ziekenhuis naar een zogenaamd doordeweeks ziekenhuis, met de nadruk op planbare, laag complexe zorg. Inmiddels gaat het er financieel ook steeds beter.